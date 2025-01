Thesocialpost.it - Tregua Hamas-Israele, cosa succede adesso: dal potere a Gaza alla sorte di Netanyahu

La recentetraè stata accolta con sollievo in tutto il mondo, ma solleva interrogativi e timori per il futuro. Il cessate il fuoco, annunciato con entusiasmo, entrerà in vigore domenica e rappresenta solo il primo passo di un lungo percorso verso la ricostruzione della Striscia di. La pace tra israeliani e palestinesi resta un obiettivo distante, anche se il presidente uscente Joe Biden la sta invocando da tempo, mentre Donald Trump ha descritto l’accordo come “epico”. Laarriva in un contesto complesso, influenzato da dinamiche politiche interne e dal ruolo di attori internazionali come Arabia Saudita e Qatar.: le tensioni nella coalizione di governoIl governo di Benjamindeve ancora approvare ufficialmente l’accordo, ma due ministri di estrema destra, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, si oppongono, definendolo una “resa”.