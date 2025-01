Metropolitanmagazine.it - Traballa il cessate il fuoco tra Israele e Hamas: per Netanyahu c’è una «crisi dell’ultimo minuto»

Ieri sera, dopo lunghe negoziazioni svoltesi a Doha, in Qatar, l’accordo trasembrava essere stato finalmente raggiunto. A poche ore dall’annuncio delilnella striscia di Gaza, tuttavia, l’approvazione della proposta, data ormai per scontata, non appare più così sicura. Questa mattina, infatti, il primo ministro israeliano Benjaminha parlato di una «»;avrebbe avanzato delle richieste aggiuntive non previste nella versione approvata mercoledì. Il governo ha dunque rimandato la riunione già pianificata per la convalida dell’intesa. Non è chiaro quali siano queste presunte richieste e da dove vengano. I negoziatori di Doha hanno confermato la volontà di porre fine alle ostilità, e hanno negato di aver proposto nuove condizioni.