Superstrada 36 da brivido. Coinvolto in un incidente a catena. Gravissimo un ragazzo di Muggiò

L’altro ieri un morto, ieri un ferito grave sulla Statale 36. Nella tarda mattinata di ieri poco dopo mezzogiorno si è verificato un altro gravein. È avvenuto nel tratto tra Nibionno e Veduggio, in direzione Sud verso Milano, al confine tra le province di Lecco e di Milano. Un automobilista di 28 anni diora è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. "Trauma cranico e trauma alla schiena", riporta il referto. La prognosi resta riservata. Si è trattato di un tamponamento a: quattro i veicoli coinvolti, tra cui un furgone, due suv e un’utilitaria, su cui viaggiavano in tutto cinque persone. Oltre al 28enne a bordo dei mezzi c’erano una donna di 56 anni, una pensionata di 89, un altro giovane di 28 anni e un 76enne.