Scanavino e Scaroni | Juventus-Milan GRATIS su DAZN rafforza legame con tifosi

Sabato 18 gennaio, alle ore 18:00,si sfideranno in una delle partite più attese della stagione calcistica, la prima della Serie A Enilive del 2025 visibile gratuitamente su, senza la necessità di avere un abbonamento.La trasmissione in chiaro del match è un momento eccezionale voluto fortemente daper avvicinare ancora di più ial grande calcio italiano: se ilè già stato recentemente protagonista di una partita in chiaro, quella contro il Napoli, per laè un ritorno che mancava dal 1996.A raccontare la sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara, insieme a Federica Zille, guideranno inelle analisi prepartita e postpartita direttamente da bordocampo.Maurizio, Amministratore Delegato della: «è uno degli eventi sportivi più attesi daie il fatto che, grazie a, tutti potranno vederla gratuitamente, renderà ancora più forte iltra gli appassionati e il nostro campionato.