Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, il pronostico di Serie A: combo e un Saelemaekers in stato di grazia

Neanche il tempo di respirare in questo gennaio frenetico che è subito tempo di tornare in campo, con una 21ª giornata diA pronta a prendere il via a poche ore dal pareggio tra Inter e Bologna nel recupero della 19ª. Ad aprire le danze sarà proprio lanel suo Olimpico, venerdì 17 alle 20:45, contro undesideroso di proseguire il suo ottimo campionato e di sorprendere anche nella capitale. Per i giallorossi una nuova occasione per guadagnare punti utili alla rimonta targata Ranieri.Che il tecnico di Testaccio, in mezzo alle fisiologiche difficoltà di una prima parte di stagione disastrosa, abbia portato nuova linfa dal punto di vista mentale e tattico è sotto gli occhi di tutti: dal ko con l’Atalanta del 2 dicembre soltanto lo scivolone di Como in 8 gare tra tutte le competizioni, con il 2025 che è iniziato con la gioia immensa del derby e il pareggio acciuffato in extremis a Bologna.