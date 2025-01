Thesocialpost.it - Roma, arrestata “Lady Scippo”: Ana Zahirovic colta sul fatto a Piazza Navona

Ana, croata di 31 anni e madre di dieci figli, torna al centro delle cronache. Conosciuta come “”, è stata sorpresa dai carabinieri mentre rubava il portafogli a una turista argentina in pensione a.Leggi anche: Brescia, mamma chiusa fuori casa: i carabinieri salvano due bambini intrappolati nel fumoL’arrestoI militari della stazione San Lorenzo in Lucina, in servizio in borghese, l’hanno pedinata per diversi minuti. Quando la donna ha messo a segno il furto, i carabinieri sono intervenuti bloccandola e arrestandola.Laha alle spalle quasi 150 furti e scippi in vent’anni, tra, Milano e altre città. Condannata complessivamente a 30 anni di carcere, è sempre tornata libera grazie alle sue gravidanze. Solo lo scorso agosto era statae rilasciata pochi giorni dopo perché aveva appena dato alla luce il suo decimo figlio.