Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco ospite a “Che tempo che fa”: colpaccio di Fabio Fazio dopo l’annuncio di Cecilia Sala

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sua santitàdomenica a Cheche fa“. Lo ha annunciatosu X, a sorpresa. Un secondoche arrivala presenza confermata di. La giornalista arrestata in Iran e liberata lo scorso 8 gennaio dal carcere di Evin21 giorni di prigionia, si sottoporrà alle domande del conduttore. Ad annunciare la presenza diè stato sempre lo stessosui social dove ha pubblicato le immagini del ritorno in Italia della giornalista atterrata all’aeroporto di Ciampino. L’appuntamento con “CheChe Fa”, nella prima puntata del 2025, è per domenica 19 gennaio, in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.è stato giàdae l’ultima partecipazione risale a gennaio scorso. Proprio un anno fa con un’ora di intervista esclusiva.