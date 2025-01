Sport.quotidiano.net - Pallanuoto Serie C: sabato prima di campionato. Sale l’attesa per il debutto in casa con la Persicetana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Conto alla rovescia avviato per ildella Reggiana neldiC. La formazione cittadina esordiràalle 18,15 nelle acque amiche di via Melato, ospitando la: inseriti nel raggruppamento tosco-emiliano, dopo che lo scorso anno le avversarie provenivano per larga parte dal Veneto, i granata non partono col favore del pronostico come accaduto nel recente passato. L’organico è stato infatti ringiovanito, pescando a piene mani dal florido settore giovanile, mentre hanno salutato Ruini, tornato a Formigine, e la coppia Righetti-Montante, actasi al di là del Secchia nelle file del Penta Modena, data dagli addetti ai lavori come squadra da battere; oltre ai confermati Bussei, Lepore e Algeri, solo per citarne alcuni, il tecnico Franceschetti potrà contare su alcuni talenti costruiti in, tra cui Croci, Strolin e Ferrari.