Movieplayer.it - Oh, Canada - I tradimenti, intervista a Richard Gere: “Grazie al film ho elaborato la morte di mio padre”

Leggi su Movieplayer.it

"Paul Schrader mi ha offerto questo ruolo al momento giusto": l'attore torna a lavorare con il regista, ma l'atmosfera è molto diversa da quella di American Gigolò. In sala dal 16 gennaio. A volte ritornano: a 35 anni di distanza da American Gigolò,e Paul Schrader si sono ritrovati su un set cinematografico, quello di Oh,- I, arrivato in sala dopo il concorso al Festival di Cannes 2024. L'atmosfera però è stata molto diversa: intanto perché il protagonista qui è un documentarista celebrato, Leonard Fife, malato terminale, che accetta di farsire per ripercorrere la propria vita. Poi perché, a pochi mesi dall'inizio delle riprese, ildiè mancato. Tutto il dolore provato è quindi confluito nella sua interpretazione. NelFife racconta episodi scomodi .