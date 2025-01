Ilrestodelcarlino.it - Nuovi scenari per l’Alma. Si fa avanti anche Auspici

Ci sarebbero più movimenti intorno alle sorti delJuventus Fano in questi ultimi giorni, vista la situazione sempre più precaria della società granata. Dopo la disponibilità manifestata pubblicamente da Carmelo Cogliandro,altri imprenditori si starebbero muovendo per cercare di trovare una soluzione che possa salvaguardare il nome del più glorioso club calcistico cittadino. Tra questi ci sarebbe quello di Teodosio, un fanese che opera nel settore della nautica. "La mia attenzione – ci dice– è quella di un fanese che vuole bene alla città, in tutte le sue articolazioni, calcio compreso quindi. Per cui non ho difficoltà a dire che la questione delJuventus ha suscitato il mio interesse e dunque si tratta di capire cosa si può fare per restituireai fanesi".