Neve in alta quota nelle Marche poi la pioggia ma farà più caldo | le previsioni

Ancona, 16 gennaio 2025 - Un altro weekend per lo più di nuvole e piogge sparse sul territorio, con possibilità concreta di caduta dellaalle alte quote. Diverse coperture ne faranno da padrone, intervallate nella giornata di sabato dalla comparsa del sereno, che porterà però a brinate su tutto il territorio. Riportano così nei loro bollettini sia la Regionesia l’Amap (il Servizio agrometeo regionale), confermando una tendenza per lo più simile a quella vissuta lo scorso weekend. Le nuvole, già nella giornata di oggi, si trovano sopra la regione con maggiori addensamenti nella prima parte di giornata e brevi piovaschi sulle zone alto-collinari e montane, in particolare nei settori settentrionali e meridionali. Sono previste precipitazioni nevose sopra i 700 metri. I fenomeni altrove saranno assenti nel pomeriggio.