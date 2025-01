Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025 Fedez canta Bella Stronza di Masini per l’ex Chiara Ferragni?

Mancano pochi giorni alla serata delle cover del Festival die cresce l’attesa per quella che potrebbe rivelarsi una delle esibizioni più chiacchierate di questa edizione. Il protagonista?, che secondo il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia avrebbe in serbo un gesto destinato a far discutere, con un messaggio che molti già interpretano come diretto alla sua ex moglie,.La serata cover aconchenoclass="wp-block-heading">Stando a quanto riportato da Parpiglia sulle sue Instagram Stories, il rapper milanese si esibirà in duetto con Marco, scegliendo un brano dal testo fortemente evocativo:, canzone del 1995 cheportò al successo per il suo linguaggio diretto e privo di filtri.