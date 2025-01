Oasport.it - Matteo Berrettini mastica amaro dopo il ko con Rune: “C’è rammarico, potevo andare avanti nel torneo”

saluta gli Australian Open 2025 e lo fa con parecchioin bocca. Il tennista romano, infatti, è stato superato dal danese Holger, che ha la meglio con il punteggio di 7-6 (3) 2-6 6-3 7-6 (6)3 ore e 26 minuti di gioco. Una partita che ha proposto diversi momenti importanti al nostro portacolori, ma le occasioni non sempre sono state sfruttate.Proprio per questo motivo il classe 1996 ha vissuto il ko in maniera particolare, come ha confermato nel corso della conferenza stampa post-match: “Quando giochi credi sempre di essere sfortunato, ma non penso il motivo sia questo. Non ho saputo sfruttare le occasioni che mi ero creato, a partire dai 2 set point nel primo set, gli altri 2 nel quarto: avrei dovuto essere più aggressivo. Lui è un gran combattente. Avrei dovuto avere un approccio diverso in alcuni momenti, avrei potuto vincere ma lui è stato bravo, quindi complimenti“non nasconde il suoper la sconfitta contro: “Sì, perché ho perso.