Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: non sfrutta un 15-40 il torinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNELADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)30-15 Ace (2°).15-15 Gran difesa di, sbaglia in lunghezza di rovescio.15-0 Servizio vincente.3-2 MERAVIGLIOSA palla corta vincente di! Grande soluzione!40-30 Gratuito di dritto di, secondo del game.40-15 In rete il dritto lungoriga di.30-15 Servizio vincente!15-15 Servizio e dritto!0-15 Sbaglia un comodo attacco di dritto.2-2 Varia con il kick la prima di servizio il brasiliano, esplode il pubblico verde-oro.A-40 Ace (1°), class is not water!40-40 Prima vincente, si salva da campione il predestinato!30-40 Cos’ha fato. Trova un angolo stretto pazzesco dal centro dopo la super risposta in allungo di