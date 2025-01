Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6, 6-4, 6-1, 2-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: break immediato nel quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO)40-A Rovescio lungolinea vincente diin contropiede.40-40 Lungo il recupero di diritto di.A-40 Larga la risposta di diritto dell’italiano.40-40 Buona battuta al centro, lunga la risposta di diritto di.40-A Lungo il diritto dell’o.40-40 Ace esterno di.30-40 Serve&volley dell’o, largo il passante dicon il back di rovescio incrociato.15-40 Risposta vincente dicon il rovescio lungolinea.15-30 Lungo il diritto dell’o in uscita dal servizio.15-15 Servizio e diritto in contropiede di.0-15 Scambio lungo,lo chiude con una cannonata di rovescio lungolinea.3-0 Ace di, che consolida il