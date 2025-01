Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov 7-6, 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: si salva da 15-40 il toscano

3-2 Prima vincente! Risale da 15-40 e rimane avanti l'azzurro.A-40 Non rimane in campo l'accelerazione di dritto del canadese, sempre al limite.40-40 SERVIZIO e DRITTO!!! Benissimoqui!30-40 Orrena volèe di rovescio di, bastava chiudere il polso. Il passante di rovescio diera tuttavia potente.15-40 Orribile dritto colpito dall'azzurro, rarità. Sotto il gancio, come si dice in slang tennistico. Due palle break!15-30 Non passa di dritto in cross, attenzione!15-15 Difficile colpire vincente di dritto lungolinea sull'affilato back del canadese.