Le 5 migliori serie sci-fi da vedere in streaming

Lesci-fi, o di fantascienza, sono tra le più apprezzate dal pubblico televisivo, grazie alla loro capacità di stimolare l’immaginazione e la riflessione su temi come il futuro, la scienza, l’umanità e il soprannaturale. Tra le tante proposte disponibili sulle varie piattaforme di, ce ne sono alcune che si distinguono per la loro originalità, qualità e impatto. Ecco le 5sci-fi daassolutamente.Dark, la prima tra lesci-fiunatedesca prodotta da Netflix che racconta la scomparsa di due bambini in un piccolo villaggio e le conseguenze che si ripercuotono su quattro famiglie coinvolte in un intricato mistero che abbraccia diverse epoche e dimensioni.Dark è unacomplessa, avvincente e sorprendente, che sfida lo spettatore a seguire i numerosi intrecci e colpi di scena, e che offre una visione originale e profonda del concetto di tempo, destino e libero arbitrio.