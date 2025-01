Bergamonews.it - Lancio di banconote, bicchieri e striscioni contro Koopmeiners: multa di 10mila euro all’Atalanta

Bergamo. Il giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comminato unadinei confronti dell’Atalanta per i cori, glie ildi oggetti che ha visto come bersaglio Teun.Il centrocampista olandese martedì sera è tornato per la prima volta da avversario al Gewiss Stadium con la maglia della Juventus e, come prevedibile, è stato bersagliato dal pubblico bergamasco dopo le modalità del suo addio estivo al termine dei tre anni trascorsi in nerazzurro.Tra i numerosissimi fischi, sono stati esposti anche duea lui dedicati: “Fuck off” e “Bergamo ti odia”, oltre a certificati medici econ la sua faccia che gli sono state lanciate verso la fine del primo tempo dalla Nord.Ladiè stata comminata“per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dal 15° al 17° del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48° del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d’angolo, lanciato verso di lui alcunedi carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido”.