La Recanatese a caccia di rinforzi | Presto arriverà una punta esperta

"Nel giro, al massimo, di una settimana,un nuovo giocatore a disposizione del mister. Sarà un attaccante over che andrà a rafforzare un reparto che adesso è numericamente in sofferenza per l’assenza di D’Angelo". La rassicurazione arriva direttamente dal dt Josè Cianni che, inevitabilmente, non svela le trattative in corso che sono diverse ma alcune indicazioni, comunque, le fornisce: "diciamo che in questi giorni ho ricevuto un okay di massima da parte di alcuni ragazzi che ho contattato ed adesso sto cercando anche di arrivare a un accordo con le società di appartenenza". Contraccolpi per la separazione con Sbaffo? "Non ci sono state: il gruppo è più che mai coeso e determinato al massimo per disputare un bel girone di ritorno, consapevoli che la classifica non è ancora tranquillizzante, tutt’altro.