Movieplayer.it - La prova: la storia vera dietro la serie Netflix

Leggi su Movieplayer.it

Merito del successo dellava al caso di cronaca nera che l'ha ispirata e che è stato fondamentale per l'evoluzione dei metodi investigativi della polizia europea. Occhio agli spoiler! Un bambino, figlio di immigrati, viene brutalmente ucciso in un parco mentre va a scuola. Poco dopo anche un'anziana insegnante per gli stranieri viene accoltellata perché avevato a soccorrere il piccolo. Infine c'è un'altra donna, unica testimone oculare, che per il trauma ha perso la memoria dell'accaduto. Una sequela di eventi che sembra incredibile ed invece è accaduta per davvero, ispirando La, laoriginale svedeseche è salita immediatamente tra le più viste sulla piattaforma grazie all'elemento true crime dellaraccontata. In questo nostro speciale siamo andati alla ricerca della:attenzione agli spoiler! La .