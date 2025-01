Ilgiorno.it - Il premio per Antonia Jannone : "Passione per l’architettura dal 1977. Che sorpresa il riconoscimento"

Oggi alle 17, nella sede di corso Alberto 47, la Triennale di Milano conferirà, "per il grande contributo al mondo del design e del", il Diploma d’onore ad. Si sente onorata? "Veramente, sono caduta dalle nuvole. Lavoro da tanti anni, e mai mi è venuto in mente di poter ricevere un tale". Mettiamo in ordine le date. "Avevo 33 anni quando sono arrivata a Milano, nel 1968". Perché? "Per inseguire il mio primo amore, un cugino, uomo però molto corteggiato. Io sono napoletana, cresciuta a Salerno, estati a Positano: paese meraviglioso, pubblico molto gradevole, De Filippo invitava a colazione sull’isolotto Li Galli.". Anche a Milano il clima era vivace. "Sì, un lavoro, lo trovai subito all’agenzia di pubblicità dell’Eni. Ed ebbi la fortuna di essere presentata ad Andrea Cascella.