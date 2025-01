Movieplayer.it - Grande Fratello: Shaila Gatta e la mancanza di empatia: la frase contro Helena che ha fatto infuriare i fan

Nonostante i richiami di Alfonso Signorini i concorrenti del reality show perpetuano nei loro comportamenti sbagliati. L'edizione in corso delcontinua a suscitare polemiche, e questa volta al centro della scena c'è, ex velina, che si è lasciata andare a dichiarazioni poco empatiche nei confronti diPrestes, la modella brasiliana eliminata nell'ultima puntata. Le sue frasi sono diventate virali sul web suscitando l'ennesima polemica Ladinella Casa Nonostante i richiami di Alfonso Signorini durante la ventunesima puntata andata in onda lo scorso 8 gennaio, quando il conduttore aveva varcato la famosa porta rossa per invitare i concorrenti a mostrare maggiore, le tensioni nella Casa non sembrano diminuire. .