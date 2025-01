Ilnapolista.it - Garnacho, non è semplice immaginare quale sia la frontiera tra fantasia e realtà (Gazzetta)

, non èsia latra)Ladello Sport, con Antonio Giordano, fa capire che la pistaè molto complessa. Lo United spara cifre che al momento sono fuori portata per il Napoli alla ricerca di un uomo che possa sostituire Kvaratskhelia.Scrive la:Sostituire un totem sa di impresa e a Conte va consegnato il talento, lo charme di una piccola stella. Alejandro(20) sarebbe l’identikit perfetto, porterebbe con sé persino un passaporto – argentino – per arricchire la narrazione e semmai pure la retorica, ma per arrivare all’enfant prodige del Manchester United a Manna non è bastato spingersi sino ai 40 milioni di euro, né èsia latra. Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma che Kvara ha consentito venisse elargita dal Psg, però non intende neanche risparmiare: con il management direstano rapporti vivi che solo l’eventuale resistenza del Manchester United potrebbe anestetizzare.