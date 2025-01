Ilgiorno.it - È tornata la neve. Riaprono gli impianti in Alta Valle Intelvi

Leggi su Ilgiorno.it

Da domani gli appassionati potranno tornare a sciare anche in provincia di Como, nell’unico impianto rimasto attivo, quello sul monte Sighignola indove èla, ma soprattutto le temperature sono scese in maniera considerevole, abbastanza per mantenere aperta la pista della scuola sci. A discapito dell’altezza, appena 1.314 metri sul livello del mare, grazie ai cannoni e al meteo l’impianto rimarrà aperto fino alla prossima primavera, con la possibilità di sciare su uno strato didi almeno 30 centimetri, che potrebbe però aumentare grazie alle precipitazioni nel corso della stagione. La discesa è adatta soprattutto per i più piccoli e i principianti e per risalire senza fatica e in sicurezza si può utilizzare il tapis roulant lungo 150 metri. A gestire la struttura è la Scuola di Sci Società Monte Sighignola, a Lanzo nel comune di: oltre al campo scuola per chi è capace di sciare c’è una pista rossa attrezzata con un skilift.