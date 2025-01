Lettera43.it - Dubai costruirà una Crypto Tower di 17 piani entro il 2027

IlMulti Commodities Centre e Reit Development hanno annunciato uno dei loro progetti più ambiziosi: costruire una, ossia un grattacielo di 17che diventerà, nell’ottica degli Emirati, il cglobale della finanza digitale. Il completamento è previsto, come ha sottolineatonomist,ile prevede di generare un indotto di circa 1,5 miliardi di dollari all’anno, rafforzando in questo modo il ruolo dicome hub generale per le tecnologie emergenti.Aree di coworking e laboratori di ricerca: ecco ladiVero luogo di lavoro all’avanguardia, lada 17didovrebbe stimolare sia l’innovazione sia la collaborazione tra più aziende e startup nel campo delle criptovalute. Secondo le prime anticipazioni del progetto, il grattacielo includerà una ricca serie di spazi dedicati a varie funzioni.