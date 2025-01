Screenworld.it - David Lynch: morto il creatore di Twin Peaks e Mulholland Drive, aveva 78 anni

Da grandi appassionati del mondo della settima arte è con rammarico che riportiamo la notizia che non volevamo scrivere., mente geniale dietro capolavori come, Velluto BLu e la serie tv cult, èall’età di 78. La notizia è stata riportata dalla sua famiglia che ringrazia tutti per il supporto e le parole di commiato, ma chiede anche il massimo riserbo e rispetto.Sulla pagina Facebook ufficiale del regista è stato postato un messaggio di commiato in cui la famiglia fa sapere al mondo la notizia. Conseguentemente è stato confermato da Variety che in seguito ai violenti incendi che stanno imperversando a Los Angeles, è stato evacuato dalla sua abitazione in una struttura più sicura, tuttavia questo stress, legato alle sue condizioni di salute già precarie, lo hanno fatto aggravare, portandolo al decesso.