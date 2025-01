Lapresse.it - Corte Costituzionale, prossimo voto del Parlamento il 23 gennaio per elezione giudici

Leggi su Lapresse.it

Dopo l’ennesima fumata nera, lo scorso 14, sarà giovedì 23ildelin seduta comune per l’dei quattroche mancano alla. Camera e Senato sono convocate per quel giorno alle 11. Ilnon ha ancora eletto il sostituto di Silvana Sciarra da novembre 2023, e lo scorso dicembre sono scaduti i mandati di altri tre componenti della Consulta: laquindi opera solo con 11su 15. Ma maggioranza e opposizione non riescono a trovare un accordo per raggiungere la maggioranza dei tre quinti necessaria per arrivare alla nomina, e la scorsa votazione si è chiusa con 377 schede bianche.