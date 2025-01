Lanazione.it - Corriere della droga bloccato al casello di Calenzano grazie al fiuto del cane Geremy

Firenze, 16 gennaio 2025 - E' stato ildia scovare oltre tre chili di cocaina pronti a finire nel mercato dello spaccio. L'infallibileantiha annusato la sostanza stupefacente e portato i suoi conduttori a scovare una sorta di vano appositamente creato all'interno del veicolo per nascondere il "bottino". Un trucchetto che non è passato inosservato. E' il frutto dell'operazione dei militari del comando provincialeguardia di finanza, in collaborazione con il personalepolizia stradale del capoluogo toscano, che hanno arrestato unche stava trasportando per la precisione 3,5 chili di cocaina. L'uomo, di nazionalità marocchina, che vanta precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, è stato individuato tra le centinaia di persone che quotidianamente transitano in uscita alautostradale di