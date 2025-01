Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Gazzetta: tutto su Kyle Walker. La trattativa

Ilguarda in Inghilterra per ile se dovesse sfumare Rashford, si punteràsu. LaSe da una parte sembra essersi complicato il possibile arrivo di Marcus Rashford ao, dall’altra i rossoneri stanno seguendo con grande insistenza il difensore del Manchester City. Ricordiamo che un inglese esclude l’altro e per questo motivo, se dovesse sfumare l’arrivo dell’attaccante dei Red Devils, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sarebbe pronta a fare all-in per, come sottolinea ladello Sport.Il colpo dal Manchester City è più abbordabile, anche in termini economici. Sì, perché il difensore si libererebbe a titolo gratuito e con l’offerta di un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, spalmato su più anni, si potrebbe trovare la quadra.