Calcio Serie C Carpi colpo in attacco | Fossati

Ore caldissime per il mercato del. Ormai fatta per l’arrivo indi Daniel(2003, foto), giustiziere dei biancorossi nella gara persa 1-0 a Gubbio. Il giocatore – che può essere un’alternativa a Gerbi come prima punta, ma anche seconda e trequartista – sta per fare ritorno per fine prestito al Genoa che lo girerà poi in biancorosso, manca ormai solo l’ultimo tassello col Gubbio che sta definendo l’arrivo di un sostituto. Figlio d’arte (il padre Fabio allena il Genoa femminile), cresciuto nell’Arenzano e passato a 11 anni al Genoa, in rossoblù arriva fino alla Primavera, conquistando lo scudetto Under 18 (suo il gol in finale con la Roma), poi passa a Venezia Primavera quindi il debutto fra i ’grandi’ in D al Borgosesia è da urlo con 15 gol in 33 gare. L’anno scorso il Genoa lo gira in C prima al Pontedera (2 gol in 18 gare) e poi al Sestri (uno in 16), quindi il passaggio in estate a Gubbio dove fin qui ha giocato 12 gare segnando 2 gol (Rimini e).