Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Lecce: le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le due squadre stanno lottando per la salvezza, con i sardi che devono vincere per agganciare i salentini avanti di tre punti.vssi giocherà 19 gennaio 2025 alle ore 15 presso l’Unipol ArenaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI sardi sono reduci da un ottimo pareggio in casa del Milan che comunque li tiene ancora al terz’ultimo posto, e dunque in zona retrocessione. La squadra di Nicola ha bisogno di essere più continua, visto che nelle ultime cinque è stata altalenante con tre sconfitte, una vittoria e un pareggio.I salentini vengono invece dal colpo realizzato in trasferta sul campo dell’Empoli che ha rilanciato nuovamente le loro ambizioni salvezza. Adesso la squadra di Giampaolo è quattordicesima con 20 punti, dunque fuori dalla zona rossa, ma non deve abbassare la guardia e cercare di uscire indenne dalla trasferta in Sardegna.