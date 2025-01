Quotidiano.net - Biden, l’ultimo discorso alla Nazione: “Una pericolosa oligarchia minaccia l’America”

Washington, 16 gennaio 2025 - “Oggi in America sta prendendo forma unadi estrema ricchezza, potere e influenza: sono preoccupato per la concentrazione di potere nelle mani di poche persone ricche”. Nel suodi addio, Joenon ha risparmiato nessun colpo al successore Donald Trump – che si insedieràCasa Bianca il 20 gennaio – e lo spazio politico conquistato da Elon Musk, mettendo in guardia gli americani dall’tecnologica, dall’asse dell’energetico e d“valanga di disinformazione” che sta travolgendo gli Usa. È stato trasmesso nella notte italiana dallo Studio Ovaleatto con cui il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America è uscito di scena. Dopo 52 anni di vita politica e quattro al timone Casa Bianca,ha detto addio al