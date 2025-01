Pronosticipremium.com - Biasin rivela: “Frattesi vuole fermamente la Roma, ma a gennaio è difficile”

Leggi su Pronosticipremium.com

Sembra quasi non esistere la partita che ladovrà affrontare domani sera all’Olimpico, contro un Genoa da prendere con le pinze e battere per continuare la rimonta verso l’Europa. Il mercato non lascia spazio ad altri argomenti, da un Rensch pronto a vestire il giallorosso all’agente di Saelemaekers a colloquio con il Milan per trattare la permanenza nella capitale, fino a tante altre questioni nell’agenda del club. Su tutti però il caso, il sogno che i Friedkin continuano a coltivare sull’onda delle frizioni tra club e giocatore, non soddisfatto del minutaggio avuto in quest’anno e mezzo con Inzaghi.A fornire nuovi dettagli succulenti è Fabrizio, noto giornalista molto vicino alle vicende nerazzurre e dunque fonte attendibile. Le sue parole a Tuttomercaorweb.com non lasciano spazio ad interpretazioni: “lasciare l’Inter per trasferirsi alla