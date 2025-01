Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Salva il mondo all’ultimo canestro 2

Cosa succederebbe se una divinità imprevedibile volesse impedire la distruzione della Terra e, per riuscirci, dovesse contare sulla vittoria di una strampalata squadra liceale di basket femminile? E se alle giocatrici non importasse affatto della missione, impegnate come tutte le adolescenti a districarsi tra primi amori e problemi a scuola? Torna il manga sportivo e sovrannaturale di Nemu Yoko, già autrice di Io, lui e il gatto per la linea Aiken di BAO.Lo sport può davverore il?BAOè lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO:ilvol.2 di Nemu Yoko.Il dio Kamiya ha dovuto dare prova dei suoi poteri per convincere le ragazze del liceo Dadakusa a dare il meglio di loro nelle partite, quindi ora si fa sul serio! Ma il cuore della giovane Torako e delle sue compagne è ancora altrove, in bilico tra la paura di cambiare e la voglia di innamorarsi per la prima volta.