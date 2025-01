Anteprima24.it - Archivio di Stato, una mostra per non dimenticare l’Olocausto

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione del Giorno della Memoria, l’didi Avellino ha allestito una significativadocumentaria dal titolo “In considerazione della razza”, che si concentrerà sull’internamento degli ebrei in Irpinia.L’esposizione sarà visitabile a partire dal 27 gennaio 2025, giorno simbolo della memoria delle vittime del.La, che sarà ad ingresso gratuito, offre al pubblico un’opportunità unica per riflettere su uno degli aspetti più tragici e dimenticati della storia locale, mettendo in luce le dure condizioni di vita degli internati e le atrocità vissute da coloro che furono discriminati su base razziale. Le testimonianze esposte provengono principalmente dal fondo archivistico “Internamento civile in Irpinia”, che conserva documenti originali relativi al periodo della Seconda Guerra Mondiale.