.com - Al Quirino di Roma Baricco e Nevo a confronto sulla scrittura

Leggi su .com

Sabato 25 gennaio, alle 21, il Teatrodiaccoglierà un evento speciale dedicato alla, organizzato da Feltrinelli in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Protagonisti della serata saranno Alessandroed Eshkol, due tra le voci più affascinanti della narrativa contemporanea, accompagnati da Annalena Benini.Auntra due maestri della narrativaL’incontro, intitolato “Scrivere”, rappresenta un’occasione unica per esplorare i segreti dellaattraverso le esperienze di due autori straordinari. Alessandro, noto per opere indimenticabili come Novecento e Abel, e fondatore della prestigiosa Scuola Holden, dialogherà con Eshkol, l’autore israeliano celebre pernzi come La simmetria dei desideri e Tre piani.