Action Bronson | Vorrei tornare sul ring ma la AEW non mi ha più chiamato

Se il nome divi dice qualcosa, le ipotesi sono due: siete fan della sua musica, oppure avete ancora in mente l’incontro di coppia a cui partecipò nel 2022 durante AEW Rampage Grand Slam, quando in team con Hook sconfisse Angelo Parker e Matt Menard. L’incontro fu parte di una breve storyline che vide il rapper entrare in AEW per portare degli occhi mainstream sul prodotto, ma a quell’incontro non ne sono più seguiti altri.“Sono pronto anche ora”Con il dispiacere di, che invece tornerebbe volentieri suldopo aver ben figurato due anni fa. Intervistato da Ariel Helwani per il suo The Ariel Helwani Show, infatti,ha detto di sentirsi pronto asulanche da subito, ma di non essere stato mai ridalla AEW.“Dai, su. Sai come fanno.