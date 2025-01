Serieanews.com - Zaccagni-Napoli, notizia bomba in diretta tv: “C’è un motivo preciso”

Leggi su Serieanews.com

, l’affare che potrebbe cambiare il calciomercato invernaleintv: “C’è un” – SerieanewsIlè alla ricerca di un esterno per rinforzare la propria rosa, dopo l’imminente cessione di Kvaratskhelia al PSG. Con il gioiello georgiano diretto verso Parigi per una cifra che potrebbe superare i 75 milioni di euro, gli azzurri devono agire in fretta per trovare un sostituto che possa sostituire una delle pedine più cruciali nell’attacco partenopeo. Le trattative sono in pieno svolgimento e, tra le varie ipotesi, il nome che inizia a circolare con maggiore insistenza è quello di Mattia.Proprio in questi giorni, Enrico Camelio, noto esperto di calciomercato, ha rivelato ina TvPlay che la Lazio ha cambiato approccio al mercato, decidendo di non considerare nessun giocatore incedibile.