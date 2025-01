Universalmovies.it - VisionQuest | Faran Tahir tornerà come villain nella serie tv

L’attorefarà parte del cast di, il nuovo spin-off dellatv di successo WandaVision.Deadline ha riferito che i Marvel Studios hanno ingaggiato per lo show in via di produzione, attore precedentemente noto per aver interpretato il malvagio Raza, leader dell’organizzazione terroristica dei 10 Anelli che ha tentato di uccidere Tony Stark in Iron Man. Nessun dettaglio è stato riferito in merito all’entità della sua partecipazione al progetto.Con, il cast della nuovatv vedrà il ritorno del Paul BettanyVisione, ma anche di James Spaderdoppiatore originale del superUltron.Dalle informazioni note,verterà su un Visione impegnato a ritrovare la sua memoria e la sua umanità dopo gli eventi finali apprezzati in WandaVision (qui la nostra recensione).