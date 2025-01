Movieplayer.it - Un posto al sole, anticipazioni 16 gennaio: Mariella fa ingelosire Guido, Rossella si isola sempre di più

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda giovedì 16, su Rai 3, alle 20:50:sotto pressione. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente: Lo scontro in ospedale tra Fusco e Nunzio lasciain uno stato di forte preoccupazione. La giovane teme che il litigio e la sua segnalazione sul comportamento scorretto di Fusco al direttore sanitario possano avere .