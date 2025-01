Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-01-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in una norma pensata per le forze dell’ordine che eviti loro l’iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto per presunti reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e quello a cui sta lavorando il Ministero della Giustizia non si potrebbe spiegano fonti di governo di una scriminante di una causa di non punibilità nei interverrebbe sul diritto sostanziale ma sul codice di procedura penale immaginando forme di non immediata iscrizione nel registro degli indagati quando è evidente che l’appartamento le forze dell’ordine usato l’arma di ordinanza nell’esercizio sulle sue funzioni La misura che è complesso da mettere Appunto non andrà nelle ddl sicurezza 115 è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Vittoria in provincia di Ragusa mentre scooter tentava di evitare un posto di blocco e sfuggire alla polizia col giovane viaggiava anche un diciottenne rimasto anche riferito lo scooter Si è scontrato con un’auto in transito votiamo ancora pagina Giorgia Meloni nel suo intervento da Abu Dhabi commenta l’accordo fra Italia e Albania Emirati Arabi Uniti per la produzione di energia verde in Albania il trasporto Italia sono personalmente orgogliosa di questa iniziativa dice che mostra facilmente con nuove forme di Cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani almeno geografica mente ha detto il premier meloni Apri spiegato che ti tratta di un ambizioso progetto che coinvolge altri governi coi nostri settori privati i nostri operatori della rete a novembre il debito delle amministrazioni pubbliche o meno di 23,9 miliardi rispetto al mese precedente e risultato pari a oltre tre miliardi lo comunica bankitalia nel report finanza pubblica fabbisogno è debito in cui sono stati diffusi i dati di novembre relativi al David ha bisogno delle amministrazioni pubbliche Le entrate tributarie contabilizzata in bilancio dello Stato l’aumento Si sottolinea le fette quello che disponibilità Liquide del tesoro fabbisogno delle amministrazioni pubbliche sono insieme andiamo in medioriente dopo lo chiedi a Marco se condimenti locali atteso tra oggi e domani l’annuncio del cessate il fuoco la bozza di accordo prevede tre fasi con una prima tregua di 42 giorni durante i quali sono previsti Il rilascio dei primi 33 Stagi è l’inizio di ritiro delle forze israeliane il segretario di stato americano blynken le autorità Nazionale palestinese dovrebbe gestire il dopoguerra insieme alle Nazioni Unite ai partner stranieri intanto sarebbero già 22 palestinesi uccisi oggi nella strisce secondo i media arabi e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa