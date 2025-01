Romadailynews.it - Roma: al via riqualificazione via Ozanam a Monteverde, 108 nuovi alberi in 7 mesi

Rifacimento dei marciapiedi e rinnovo delle alberature per un totale di 108arbusti in 7: sono iniziati oggi i lavori didi via, nel quartiere. All’avvio delle operazioni hanno partecipato l’assessora all’Ambiente di, Sabrina Alfonsi e il presidente del MunicipioXII, Elio Tomassetti.“Viae’ una strada con delle alberature importanti – ha osservato Alfonsi – e quindi la ricostituzione sara’ un segno della sostenibilita’ della citta’”. I lavori, finanziati con fondi giubilari per un milione di euro, saranno suddivisi in lotti ed e’ prevista la fine degli interventi fra sette. “Contiamo di concludere gli interventi entro l’estate – ha spiegato il presidente Tomassetti -, per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini”.