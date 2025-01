Lanazione.it - Rifiuti, la Toscana discute. Via al dibattito in Regione. Più differenziata e impianti

La riduzione del cinque per cento deiurbani entro il 2028 (rispetto al 2019), il raggiungimento del 75 per cento di raccoltaper lo stesso anno (nel 2023 è stata del 66,64 per cento) e dell’82 per cento nel 2035. Sono alcuni degli obiettivi del Piano regionale di gestione deie bonifica dei siti inquinati - Piano dell’economia circolare, discusso ieri in Consiglio regionale, dove oggi dovrebbe essere votato. Illustrato dalla consigliera e presidente della quarta Commissione, Lucia de Robertis (Pd), prevede nuovida completare entro il 2028, dopo una fase transitoria in cui si dovranno usare quelli esistenti. Proprio sugli, laè ricorsa alla manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati a costruirli, ricevendo 41 proposte, di cui trentanove coerenti.