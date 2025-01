Lanazione.it - Quattro impiantisti per la telefonia

Le offerte pubblicate alle sedi del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 OPERAIO AGRICOLO Azienda settore vitivinicolo ricerca una figura da inserire nel proprio organico che si occupi di lavori in vigna, potatura e conduzione mezzi agricoli. Contratto a tempo determinato, sede di lavoro La Spezia. Disponibile a trasferte. Offerta 57692 1 CAMERIERA Hotel cerca cameriera ai piani in orario serale per riassetto delle camere e degli ambienti comuni in orario serale. Richiesta esperienza anche minima, discrezione, affidabilità, disponibilità verso la clientela e a lavorare nei week-end e festivi. Preferibile conoscenza di base della lingua inglese. Contratto stagionale con orario dalle 19 alle 21 circa. Sede Portovenere.