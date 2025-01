Liberoquotidiano.it - "Nella morsa dei nordafricani, palpata ovunque": Milano, la testimonianza è un pugno in faccia

«Mi sono trovata dentro un corridoio umano, trascinata e accerchiata. Ho sentito le mani di alcuni uomini, mi hanno toccato per alcuni minuti. Ho avuto un profondo senso di paura e pericolo. Non riuscivo a uscirne e il mio compagno cercava con tutte le forze di tirarmi fuori. Solo a fatica ci è riuscito, salvandomi da quel muro umano». Un altro racconto dell'orrore, di quella notte maledetta, della taharrush gamea. Sgorga dalla bocca di una 20enne emiliana che ieri pomeriggio, in lacrime, ha messo a verbale la sua esperienza in Procura davanti al procuratore aggiunto Letizia Mane al pm Alessia Menegazzo. I magistrati milanesi hanno ascoltato anche il ragazzo che era con lei. Il 20enne ha confermato tutta la ricostruzione della fidanzata. Le deposizioni sono durate circa tre ore. «Ho visto anche altre ragazze che piangevano», ha raccontato la giovane, confermando che le violenze sessuali di gruppo sono avvenute all'imbocco di Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo, tra mezzanotte e venti e mezzanotte e quaranta, esattamente come spiegato dalla prima ragazza uscita allo scoperto, Laura Barbier, la 22enne studentessa belga che nei giorni scorsi è stata raggiunta dai poliziotti della squadra mobile direttamente a Liegi.