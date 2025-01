Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg passerà da 1.8 milioni di stipendio a 11 bonus compresi

al Psgda 1.8dia 11La Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo ricorda come cambierà l’ingaggio dia Parigi:Kvara voleva andare via da tempo, non è un mistero. E il Napoli ha capito che stavolta avrebbe potuto abbassare il muro davanti a un’offerta indecente. L’esplosione di Neres ha cambiato la storia, die del nuovo Napoli di Conte. E allora meglio dirsi addio adesso, per il bene di tutti. L’intesa col Psg ormai è totale: affare da 75complessivi di, contratto di 4 anni e mezzo al giocatore che vedrà il suo ingaggio passare da 1,8a 11 (). Un finale forse scritto, ma che lascia l’amaro in bocca per ciò che è stato. Una storia d’amore intensa, con una prima annata da favola chiusa con uno scudetto atteso 33 anni.