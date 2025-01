Liberoquotidiano.it - In Italia fratture da fragilità costano 10 mld l'anno, 'serve prevenzione'

Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - Lenegli anziani e nelle persone fragili pesano per 10 miliardi di euro l'sulla spesa sanitariana. E l'invecchiamento della popolazione rischia di far aumentare ulteriormente i costi. Il tema oggi a Roma è stato al centro del convegno 'L'impegnono per leda', promosso dall'Istituto superiore di sanità insieme all'Off, l'Osservatorio per leda, durante il quale sono stati affrontati i temi dell'epidemiologia e delladel fenomeno e si è discusso dell'utilità dell'istituzione di un monitoraggio dedicato, che possa sfociare eventualmente in un registro ad hoc.Secondo uno studio presentato durante l'evento, il 4% della popolazionena è in una condizione di, una percentuale che aumenta con l'età, al punto che oltre il 50% degli over 65 è considerato 'pre-fragile'.