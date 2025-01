Lettera43.it - Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato arrestato

Dopo il primo tentativo di arresto fallito, mercoledì mattina ildeposto,Suk-, èfermato e interrogato in seguito alla dichiarazione di legge marziale del mese scorso. L’Ufficio per le indagini sulla corruzione, il Cio, ha confermato l’esecuzione del mandato di cattura, rendendoil primoin carica nella storia del Paese a finire in manette.sospeso tramite la procedura di impeachment da parte del parlamento il 14 dicembre, ed è in attesa della decisione definitiva da parte della Corte costituzionale.Sostenitori diriuniti davanti alla residenza presidenziale durante il suo arresto (Getty Images).L’operazione di arresto ha richiesto l’intervento di migliaia di agentiL’operazione di arresto ha avuto luogo nella sua residenza presidenziale a Seoul, dopo trattative prolungate.