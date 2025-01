Calciomercato.it - Esonero clamoroso in Serie A: “Sta rischiando tantissimo”. Contatti col successore

Il prossimo weekend diA rischia di diventare decisivo per uno degli allenatori più in difficoltà di queste ultime settimaneIl mese di gennaio rischia di essere assolutamente cruciale per la stagione diA, per tanti club e allenatori. Di cose ne sono già successe, ma soprattutto tante ne possono ancora accadere. Dalla Supercoppa Italiana al Milan si passa subito al mercato con la cessione clamorosa di Kvaratskhelia a un passo, l’arrivo di Kolo Muani e la situazione Vlahovic che va tenuta d’occhio. E poi il Milan con Rashford sempre in attesa e non solo.Thiago Motta e Raffaele Palladino (LaPresse) – calciomercato.itSenza dimenticare ovviamente il campo, che pure può generare verdetti importanti. L’Atalanta rischia di perdere terreno nella lotta scudetto, la Juventus continua a pareggiare con addirittura qualche spettro – più che altro social – su Thiago Motta e l’Inter dopo la batosta in Supercoppa che deve mostrare gli artigli.