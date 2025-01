Ilrestodelcarlino.it - Emergenza incendi: rischi e azioni

E se quello che sta accadendo a Los Angeles si verificasse sulle nostre colline e montagne, chi di dovere sarebbe pronto ad affrontarlo? Secondo i vertici del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, che con una superficie di 19mila ettari è quasi paragonabile all’area andata a fuoco oltreoceano, la risposta è sì. "Quanto accade in California ci mette di fronte a più altie quindi a nuove responsabilità – afferma il presidente dell’Ente, Fausto Giovanelli – le aree protette sono fortemente esposte, anche perché in gran parte coperte da boschi che non producono solo ossigeno, ma svolgono tanti servizi ecosistemici. Se, però, rinunciamo ad agire in prevenzione corriamo ilo di rimettere in atmosfera quantità immesse di carbonio sotto forma di anidride carbonica. Da qui la necessità di intervenire con un nuovo approccio ed essere di esempio per la buona gestione forestale".